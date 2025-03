Si arriverà sino alla fine, per capire chi trionferà in serie A?

«Conte ritrova Neres e Inzaghi perde qualche pilastro. Le gare infrasettimanali consumano e in Coppa Italia non c’è una sfida qualsiasi, ma il derby. Ma comunque, a prescindere da ciò, conoscendo la forza interiore del tecnico del Napoli, so che chiederà ai suoi di crederci sino alla fine: non c’è alcun motivo per dubitare che lo ascoltino, perché lui sa essere persuasivo».