Fiorentina ko con l'Inter, come lo commenta?

"Giovedì è andata bene e ha riproposto la stessa formula. Ma si è visto subito che era un'altra Inter rispetto a quella vista a Firenze. Per me è stata una scelta quella di Palladino di rimanere dietro. Ha fatto fatica anche a ripartire. La Fiorentina al Franchi ripartiva con velocità e logica, cosa che ieri non si è visto. Nel secondo tempo è vero che ha messo giocatori più offensivi, ma era anche l'unica cosa da fare e l'Inter si è coperta. Troppo poco per pensare di portare a casa un risultato positivo. Non puoi andare a Milano e giocare nella metà campo dell'Inter, perchè con i giocatori che ha e le ripartenze ne prendi di gol. Dovevi fare così e dovevi ripartire, ma non lo ha fatto".