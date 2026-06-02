Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'amichevole in Lussemburgo, Silvio Baldini, attuale ct della Nazionale, ha parlato così

Marco Astori Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 19:50)

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Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'amichevole in Lussemburgo, Silvio Baldini, attuale ct della Nazionale, ha parlato così verso la gara di domani: "L'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano, in quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Una volta messo piede a Coverciano era inutile farsi prendere da certe emozioni, ora dobbiamo giocare.

I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo ma lo sapevo perché ce l'ho in mano da quasi un anno. Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito che si sono messi a disposizione e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati.

Vederli così umili e allo stesso livello degli altri è bellissimo. Secondo me c'è tanto in questo gruppo, perché sono giocatori bravissimi, che già giocano in Serie A e sono nel momento in cui possono esplodere, come successo a Palestra e a Pisilli, che sono entrati nel grande calcio e facevano parte del nostro gruppo. Normale che ci sia emozione, le emozioni sono quelle che danno un senso alla tua vita, alla tua parte spirituale. Senza emozioni che persona sei? La tua sensibilità di fa vivere la tua vita al massimo, ma senza emozioni non esisti".