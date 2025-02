Davide Ballardini, allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulla corsa scudetto: “Il Napoli oggi ha un suo stile di gioco e credo che non cambierà nulla nella disposizione in campo, credo che di giocatori per sostituire gli infortunati ce ne sono. Visto che la Lazio gioca 4-2-3-1 allora ti dà un vantaggio nel proseguire nel tuo modulo. Visto il fatto che il Napoli ha una sua fisionomia non credo che ci saranno stravolgimenti.