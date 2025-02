Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di news.superscommesse.it ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Io continuo a vedere l'Inter favorita, seppure non sia brillante come in passato. Ma con le moltissime partite da disputare ci sta di vivere anche dei momenti delicati, uno dei quali lo sta affrontando proprio adesso, venendo da due partite tutt’altro che eccezionali disputate contro la Fiorentina.