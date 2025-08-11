Mario Balotelli si sbilancia su Pio Esposito. Parole al miele dell’attaccante ex Inter sul baby centravanti nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:
Balotelli si sbilancia: “Pio Esposito ha tutto per sfondare! L’ho visto dal vivo e…”
Intanto in Italia mancano gli attaccanti di qualità.
"È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono".
Pio Esposito, Francesco Camarda e Lorenzo Venturino. Chi sfonda?
"Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio".
In cosa?
"Conosco suo fratello Seba e l’ho visto più volte dal vivo a Brescia. Ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell’Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".
