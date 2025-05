Deco ha anche parlato proprio di quello, della sconfitta contro i nerazzurri e ha sottolineato: «Questo mio ruolo è relativamente nuovo, non sono mai riuscito ad accettare la sconfitta, fa molto male. Dopotutto, il giorno in cui non fa più male, è perché sei già morto, solo quando sei morto non senti più niente. La cosa positiva è stata giocare una partita importante subito dopo (la gara di campionato contro il Real Madrid vinta 4-3 dai blaugrana.ndr) e penso che quella partita sia stata importante per la squadra. Ma la cosa più bella che ho vista è stata la reazione dei giocatori. Tutti erano incazzati, tutti erano dispiaciuti, ma i ragazzi hanno detto "torneremo". È bello, è un segno che la sconfitta con l'Inter ha fatto male, ha fatto male, ma che sono disposti a riprovare. Questo è ciò che ti dà speranza, questa è la strada da seguire».