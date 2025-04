«È stata una partita molto difficile. Abbiamo provato a fare del nostro meglio. Potevamo fare ancora meglio in qualche aspetto. Potevamo tenere il risultato, ma questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una formazione che sa palleggiare benissimo, fortissima, creare tante occasioni. Speriamo di fare del nostro meglio per vincere il ritorno e passare il turno». Così, dopo il tre a tre con il Barcellona, Mkhitaryan (che aveva anche segnato ma il suo gol è stato annullato per questione di cm) ha parlato ai microfoni di Skysport della prestazione nerazzurra.