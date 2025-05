Dopo il pareggio per 3-3 di mercoledì, Barcellona e Inter hanno poco tempo per recuperare le energie in vista della decisiva sfida di martedì prossimo, che determinerà l’accesso alla finale di Champions League, con entrambe le squadre alle prese con problemi di infortuni: in casa blaugrana, Koundé sarà assente per almeno tre settimane per una lesione muscolare. Per evitare ulteriori problemi fisici, Hansi Flick risparmierà diversi titolari nella sfida di campionato contro il già retrocesso Valladolid.