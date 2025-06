Nicolò Barella , centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Norvegia: "E' una sconfitta che fa male sicuramente perché era una partita importante, però c'è ancora tempo: ci sono tante partite prima che finisca il girone. Cercheremo di impegnarci al massimo per arrivare alla fine. Se me l'aspettavo? Sicuramente no per come l'avevamo preparata, ma abbiamo dato spazio alle ripartenze loro e sono stati letali: poi abbiamo cercato di imporre il gioco ma con le linee chiuse è difficile. Analizzeremo la partita per migliorare.

La vivo come Donnarumma, è un dispiacere non aver ancora giocato i Mondiali: può succedere di tutto, non bisogna essere negativi perché la negatività non porta a niente di nuovo. C'è da migliorare perché questo non è il nostro valore e rimboccarsi le maniche. Se mi preoccupano queste partite? Preoccupazione no, ma c'è da riflettere: la finale e questa sono due situazioni completamente diverse ma partite simili perché sia con l'Inter che oggi non è andato bene quasi niente. Però sia con l'Inter che con la Nazionale l'unico modo per rialzarsi è il lavoro come abbiamo sempre fatto".