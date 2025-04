Nicolò Barella è stato 'il portavoce' dell'Inter dopo la sconfitta di Bologna. Il vice capitano nerazzurro ci ha messo la faccia e ha parlato dell'errore arrivato in extremis da parte dei nerazzurri e che ha portato alla vittoria della squadra di Italiano e a giorni difficili data la lotta a distanza con il Napoli di Conte per lo scudetto e dati gli altri obiettivi ancora in palio.

«Dispiace perché potevamo fare meglio (nell'occasione del gol di Orsolini.ndr). Ma abbiamo lavorato tanto e ci siamo fatti un ehm così (fa capire con un gesto che intende un c*** così) per arrivare a giocarci tutto questo e dobbiamo dare il massimo in questo momento. Quello che abbiamo. E anche quello che non abbiamo». Un'analisi lucida arrivata dopo tre punti persi in maniera clamorosa e che si aggiunge ad altre dichiarazioni del centrocampista che aveva detto: «Non finisce nulla». C'è ancora da lottare.