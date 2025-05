“Sicuramente speriamo possa pesare la finale di Istanbul, aiuta sicuramente a gestire le emozioni. Aver giocato quella partita porta emozioni, aspettiamo di entrare in campo e poi si pensa solo a giocare a calcio.

Centrocampo del PSG e il nostro? Passa tanto da là, come in tutte le partite, è il cuore pulsante. Come sempre detto nelle interviste, la forza dell’Inter è il gruppo, la squadra, chi gioca e chi entra poi. Cercheremo di rendere felici tutti.