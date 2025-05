Barella: “Il PSG stasera l’ha voluta di più. La prima cosa che ho detto in spogliatoio è stata…”

A Sky Sport, Nicolò Barella commenta così il pesantissimo ko in finale di Champions League dell’Inter contro il PSG

“Anche a me verrebbero da dire parolacce, cerco di trattenermi. Rimane tanto dispiacere, l’immagine che rimane cancella un po’ il grande percorso fatto, nella vita come nel calcio rimangono le vittorie finali. Sono super orgoglioso di questa squadra, quanto messo in tutte le competizioni. Rimangono vittorie e trofei, ma sono super felice di fare parte di questa squadra e questo gruppo, bisogna fare i complimenti al PSG oggi, più forte in tutti, l’hanno voluta di più e gli facciamo i complimenti.

La prima cosa che ho detto in spogliatoio è che fa male e dispiace a tutti, però il calcio è così, a volte gli schiaffi arrivano, bisogna riprendersi e tirarsi su, rimboccarsi le maniche e cercare di riportare l’Inter dove merita di stare. Siamo arrivati due volte in finale in tre anni, ma sono super orgoglioso del lavoro fatto ripeto.

Stanchi? La stanchezza in una finale non è una scusa, il più grande dispiacere è quello, sembrava la volessero di più loro. Abbiamo avuto gare come Bayern e Barcellona e abbiamo detto che il cuore a volte è più importante della tattica, oggi è andata così. Non è una scusante, nel secondo abbiamo cercato di alzare i giri e prenderli più alti, ma se lasci campo a loro le occasioni arrivano e le hanno sfruttate tutte”.