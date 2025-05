"Le tante partite hanno inciso ma in una finale non c'è stanchezza. In partite del genere la stanchezza va in secondo piano, nel calcio contano i particolari. Ci sono momenti quando vinci e sei un campione e momenti in cui perdi. Aver lottato sui tre fronti mi rende orgoglioso. Loro andavano più forti, non so se è una questione psicologica o fisica ma abbiamo sofferto in tutte le fasi, è andata così purtroppo però cercheremo di rialzarci"