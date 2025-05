Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Nicolò Barella ha parlato così della brutta sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG

"Guardando il risultato, è mancato tutto. Dispiace, perché resta sempre il finale del percorso, però io posso solo dire che sono orgoglioso di questa squadra, che negli ultimi anni ha dato sempre il massimo in tutte le competizioni. In questo momento è difficile anche esprimersi, ma dobbiamo reagire per tornare". ù