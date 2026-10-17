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Intervenuto ai microfoni di DAZN, Nicolò Barella ha rilasciato queste dichiarazioni dopo Bologna-Inter:

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"A Carlos Augusto posso solo fare i complimenti, perché si parla sempre dei titolari, di chi gioca e di chi va in panchina, ma poi ci sono i giocatori come lui: se c'è chi entra così vuol dire che non ci sono titolari, siamo un gruppo che vuole mantenere lo scudetto sul petto, il gruppo serve a questo".

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"Io capitano? No, è Lautaro. Per essere importante per la squadra non serve la fascia, è giusto che ce l'abbia lui ma io provo comunque a dare una mano. Sappiamo che dobbiamo migliorare, anche oggi nei primi minuti abbiamo fatto fatica, dobbiamo migliorare l'approccio, perché se ci riusciamo è difficile per tutti".

(Fonte: DAZN)