L'ex difensore e capitano rossonero ha analizzato il pareggio per 1-1 della semifinale di andata di Coppa Italia

Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio nel derby valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Il derby è stata una bella partita, equilibrata. Il Milan ha fatto una buona gara, compatta, con sacrificio: peccato non aver vinto, ma rispettiamo l'Inter. Cercheremo di qualificarci al ritorno".