Giusepe Baresi, ex difensore dell'Inter, ha detto la sua sulla situazione del calcio giovanile, nel nostro Paese e nel resto d'Europa: "Crisi dei vivai italiani? Non credo, siamo in Europa e nel mondo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Baresi: “Giovani italiani? Se non ci sono talenti è normale guardare all’estero”
news
Baresi: “Giovani italiani? Se non ci sono talenti è normale guardare all’estero”
L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua sulla situazione del calcio giovanile, nel nostro Paese e nel resto d'Europa
Quindi per rimanere a certi livelli devi avere i giocatori più forti. Se nei vivai non ci sono elementi importanti, le società vanno all’estero a cercare giocatori di rilievo. Tutti cercano i campioni per raggiungere i traguardi che si prefissano a inizio stagione, in Italia come in Spagna o in Inghilterra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA