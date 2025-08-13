L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua sulla situazione del calcio giovanile, nel nostro Paese e nel resto d'Europa

Giusepe Baresi, ex difensore dell'Inter, ha detto la sua sulla situazione del calcio giovanile, nel nostro Paese e nel resto d'Europa: "Crisi dei vivai italiani? Non credo, siamo in Europa e nel mondo.