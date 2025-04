Paolo Bargiggia , giornalista, intervenuto nel podcast "Doppio Passo", ha parlato così di Roberto Mancini , svelando un retroscena ai tempi dell'Inter : "Sono stato per anni cronista dell'Inter, ad un certo punto arrivò Mancini ad allenarla. Per un motivo che non racconto litigammo di brutto al telefono: lui è molto permaloso e decise che dopo le partite lui non avrebbe parlato con Mediaset perché c'ero io.

Avevo la fortuna di avere un direttore che mi difendeva e mi mandava lo stesso: l'Inter, per ovviare a questa cosa mi mandò per un periodo Facchetti e poi Oriali che era team manager. Per me mancava di rispetto a me e alla tv e al sottoscritto. Lui mi fece pagare un fastidio procurato da un articolo di Piccinini su Controcampo: lo criticò per delle sue dichiarazioni contro Adriano.