“Rimpianti? Non guardiamo sempre gli altri, ma quello che la squadra ha fatto qui, abbiamo fatto un bel calcio e avuto le occasioni migliori. Credo che dobbiamo prendere quello che la squadra ha fatto, come avevo chiesto, gara tecnica e di personalità, giocata così. Faccio veramente i complimenti ai ragazzi, si gioca contro la squadra più forte, in corsa per il campionato e in finale di Champions. Posso solo dire bravi ai ragazzi.