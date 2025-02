Alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, Marco Baroni ha parlato della gara ai microfoni di Sport Mediaset. "La Coppa Italia è una competizione importante, ci teniamo a far bene, sappiamo che sarà una gara difficile ma vogliamo ben figurare e passare il turno. Sono competizioni dove non è importante la presenza, ma arrivare fino in fondo. Queste partite sono quelle che aiutano a crescere, danno spessore alla squadra, più si alza il livello di difficoltà, più si avvicina a quello a cui lavoriamo: obiettivi e partite importanti".

"Il 6-0 in campionato? Non è tanto senso di rivalsa. Quella partita ha avuto due facce, i 25-28' più belli della nostra stagione e la seconda parte, anche per sostituzioni forzate, la più brutta. La squadra non ha cambiato il tipo di partita e quindi è venuto fuori quel risultato. Ci è stato molto utile, sarà un'altra partita. L'Inter è la squadra da battere in Italia e in Europa, ne siamo consapevoli, ma vogliamo fare una prestazione importante".