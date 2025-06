L'Inter passa prima in svantaggio e poi rimonta la partita battendo l'Urawa. Alessandro Bastoni ha commentato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Sta capitando un po' troppo spesso che produciamo tanto ma poi ad andare in vantaggio vanno gli altri. È stato molto importante vincere perché come ci si abitua a vincere ci si abitua anche a non vincere. Tornare a prendere tre punti è stato molto importante, non è stato facile perché loro avevano le linee molto schiacciate davanti all'area. Ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine".

"Girone? L'obiettivo minimo nostro è passare il girone perché non siamo venuti qui in vacanza. C'è voglia di fare bene dopo un finale di stagione abbastanza burrascoso sia dal punto di vista collettivo che personale. Tra Nazionale e Inter sono state delle batoste importanti. Però siamo qui per combattere, abbiamo tanta voglia di arrivarci. Carboni? È un giocatore fortissimo, lo aveva già dimostrato . Poi purtroppo ha avuto quell'infortunio che gli ha un po' bloccato la crescita però ha caratteristiche che in rosa noi non abbiamo. Speriamo che possa usare questo Mondiale come trampolino di lancio per stare con noi", ha dichiarato Bastoni a Inter TV.