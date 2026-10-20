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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bastoni, a margine della conferenza stampa della vigilia, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, di scena domani sera a San Siro in Champions League:

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"Che Inter vedremo? A livello di prestazione, vedremo un'Inter abbastanza simile alle prime due partite (di Champions, ndr), togliendo tanti errori che ci sono stati, sia a livello individuale che mentale e di concentrazione. Se si vanno ad analizzare tutti i gol presi, praticamente il 90% sono arrivati da errori nostri. Abbiamo parlato tanto di questo: essendo un fatto ricorrente, è qualcosa che va corretta. Vedremo, dunque, un'Inter più concentrata".

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"Cattiveria e superficialità sono parole inflazionate, nessuno va in campo con l'intenzione di sottovalutare la partita, ma sono questi che vanno analizzate. Forse, c'è poca percezione del pericolo e anche lì dobbiamo migliorare. Shakhtar? Si conosce poco, ma hanno grande qualità, sono una squadra tecnica e non hanno paura di esprimere il loro gioco. Dovremo stare attenti e compatti, difendere da squadra. Non esistono più partite facili. Dunque, piuttosto che guardare gli altri, dobbiamo guardare a noi".