Bastoni: “A Parma scottati, stasera prova di orgoglio. Come gruppo siamo fastidiosi”

-In cosa è pericoloso il Bayern? Credi che l'Inter possa ambire ad arrivare in fondo?

Il Bayern è una grande squadra, non devo dirlo io. Quattro anni che non perdevano in casa. Sappiamo quali sono i loro punti di forza, dovremo fare il massimo anche il ritorno. Se si può arrivare fino in fondo? Assolutamente sì altrimenti neanche venivamo qui a Monaco.