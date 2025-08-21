«Sicuramente nel metodo di allenamento è più duro lavora tanto su intensità e lavoro con la palla, è più verticale, vuole andare subito sulle punte. Abbiamo qualche giorno per adattarci alla sua filosofia di gioco. Dal punto di vista umano è stato una grande sorpresa mister Chivu e siamo sicuri che andrà bene». Così Alessandro Bastoni, nella sua intervista a Skysport, ha parlato dell'arrivo al club nerazzurro di Cristian Chivu.