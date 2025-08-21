«Sicuramente nel metodo di allenamento è più duro lavora tanto su intensità e lavoro con la palla, è più verticale, vuole andare subito sulle punte. Abbiamo qualche giorno per adattarci alla sua filosofia di gioco. Dal punto di vista umano è stato una grande sorpresa mister Chivu e siamo sicuri che andrà bene». Così Alessandro Bastoni, nella sua intervista a Skysport, ha parlato dell'arrivo al club nerazzurro di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bastoni: “Chivu è umanamente una sorpresa. Andrà bene. La differenza nel suo lavoro…”
news
Bastoni: “Chivu è umanamente una sorpresa. Andrà bene. La differenza nel suo lavoro…”
Il difensore nerazzurro nella sua intervista a Skysport ha parlato anche dell'allenatore che ha preso il posto di Inzaghi
È proprio l'allenatore la più grande novità della stagione nerazzurra che comincerà lunedì sera nella gara d'esordio del campionato 2025-2026 contro il Torino. Il difensore ha spiegato che l'obiettivo della stagione sarà vincere quante più gare possibili con la maglia nerazzurra per competere al massimo contro il Napoli favorito per lo scudetto dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato ad un punto di distacco dalla squadra di Inzaghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA