Bastoni: “Riconosco di aver accentuato, episodio non mi condizionerà. Hanno scritto che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bastoni ha parlato così dell'episodio con Kalulu in Inter-Juve

Matteo Pifferi Redattore 17 febbraio - 17:17

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bastoni ha parlato così: "Ho voluto essere qua, si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho vissuto io live. Ho sentito un contatto col braccio, rivedendolo è stato accentuato, sono qua per ammetterlo, mi dispiace di più per il comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma il dovere di riconoscerlo, sono qua per questo"

Questo può condizionarti?

"Sarò il Bastoni che avrete sempre visto, ho fatto più di 300 partite e l'unico episodio così è capitato solo l'altra sera. Vedrete il Bastoni che avete sempre visto, è stato detto che ero rimasto sotto e invece non è vero ma fa parte della quotidianità e ho imparato gestire, sarò il Bastoni di sempre"

Dicci qualcosa di più del Bodo

"Li abbiamo visti, al di là del sintetico e del freddo, loro sono una squadra forte, con qualità e gamba per ripartire. Sono organizzati, se ci aggiungi che ci sarà freddo, è sicuramente un'insidia. Il City ha perso qua ma l'Atletico a Madrid, questo dice tanto della loro qualità. Il sintetico? Mi dicono che il loro sia diverso rispetto al nostro ad Appiano, non vogliamo alibi, sappiamo cosa dobbiamo fare in campo per batterli"