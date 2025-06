Le dichiarazioni del difensore dell'Inter dopo il successo per 2-1 nella seconda sfida del Mondiale per Club

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Urawa Red Diamonds per 2-1 in rimonta. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il percorso vero e proprio con il mister inizierà dalla nuova stagione. Adesso non abbiamo il tempo materiale viste le numerose partite. Quello su cui sta insistendo ora è l’aspetto mentale. Ci sta dando tanta spensieratezza ed energia. Da tempo mancava la vittoria e speriamo che ci dia un po’ di spirito per le prossime”.

“Sicuramente incide questa cosa che abbiamo il pallino del gioco, creiamo occasioni ma vanno in vantaggio gli altri. Influisce sulla prestazione, non la danneggia ma influisce. Come dico sempre ci si abitua a vincere e anche a non vincere. Per questo è stata molto importante per il futuro”.