Bastoni su Gattuso

Ecco come Alessandro Bastoni ha parlato dell'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. Il difensore dell'Inter ha rilasciato queste dichiarazioni a Rivista Undici prima dei recenti impegni con l'Italia: «Non veniamo da un periodo facile, non abbiamo fatto un buon Europeo. In Nazionale c'è parecchia differenza rispetto al club: giochi pochissimo insieme, è difficile sviluppare quella sintonia che abbiamo all'Inter. La cosa più importante che ci deve essere è il senso d'appartenenza, la voglia di portare in alto i colori dell'Italia, perché abbiamo una grande storia, una grande tradizione che va rispettata. Proprio su questo ha insistito il ct quando è arrivato. È più difficile lavorare per lui sull'aspetto tecnico, perché c'è poco tempo, perciò abbiamo lavorato molto sull'aspetto mentale. Lui è una persona diretta, ti dice le cose come stanno ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno».