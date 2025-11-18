FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bastoni: “In Nazionale difficile sviluppare la sintonia che abbiamo all’Inter. Gattuso vuole…”

news

Bastoni: “In Nazionale difficile sviluppare la sintonia che abbiamo all’Inter. Gattuso vuole…”

Alessandro Bastoni
Le dichiarazioni del difensore nerazzurro sono precedenti all'impegno con la Norvegia
Redazione1908

L'Italia non è riuscita a vincere con la Norvegia a San Siro, lasciando nei tifosi azzurri amarezza e pensieri nefasti in vista della qualificazione ai Mondiali. Non era certo ipotizzabile che la squadra di Gattuso battesse la Norvegia con una differenza di 9 reti. Ma la sconfitta ha riacceso un dibattito dai toni grevi sul valore di questa Nazionale.

Alessandro Bastoni
Getty

Bastoni su Gattuso

—  

Ecco come Alessandro Bastoni ha parlato dell'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. Il difensore dell'Inter ha rilasciato queste dichiarazioni a Rivista Undici prima dei recenti impegni con l'Italia: «Non veniamo da un periodo facile, non abbiamo fatto un buon Europeo. In Nazionale c'è parecchia differenza rispetto al club: giochi pochissimo insieme, è difficile sviluppare quella sintonia che abbiamo all'Inter. La cosa più importante che ci deve essere è il senso d'appartenenza, la voglia di portare in alto i colori dell'Italia, perché abbiamo una grande storia, una grande tradizione che va rispettata. Proprio su questo ha insistito il ct quando è arrivato. È più difficile lavorare per lui sull'aspetto tecnico, perché c'è poco tempo, perciò abbiamo lavorato molto sull'aspetto mentale. Lui è una persona diretta, ti dice le cose come stanno ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno».

(Rivista Undici)

Leggi anche
Lukaku, Pastorello: “Quando Chelsea accettò condizioni Inter lanciai il telefono. Ruppe...
Perinetti: “Inter ancora forte, ma il derby non ha pronostico. Conte…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA