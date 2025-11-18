L'Italia non è riuscita a vincere con la Norvegia a San Siro, lasciando nei tifosi azzurri amarezza e pensieri nefasti in vista della qualificazione ai Mondiali. Non era certo ipotizzabile che la squadra di Gattuso battesse la Norvegia con una differenza di 9 reti. Ma la sconfitta ha riacceso un dibattito dai toni grevi sul valore di questa Nazionale.
Bastoni: “In Nazionale difficile sviluppare la sintonia che abbiamo all’Inter. Gattuso vuole…”
Bastoni su Gattuso—
Ecco come Alessandro Bastoni ha parlato dell'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. Il difensore dell'Inter ha rilasciato queste dichiarazioni a Rivista Undici prima dei recenti impegni con l'Italia: «Non veniamo da un periodo facile, non abbiamo fatto un buon Europeo. In Nazionale c'è parecchia differenza rispetto al club: giochi pochissimo insieme, è difficile sviluppare quella sintonia che abbiamo all'Inter. La cosa più importante che ci deve essere è il senso d'appartenenza, la voglia di portare in alto i colori dell'Italia, perché abbiamo una grande storia, una grande tradizione che va rispettata. Proprio su questo ha insistito il ct quando è arrivato. È più difficile lavorare per lui sull'aspetto tecnico, perché c'è poco tempo, perciò abbiamo lavorato molto sull'aspetto mentale. Lui è una persona diretta, ti dice le cose come stanno ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno».
