Bastoni: “Inizio di stagione un po’ complicato, ma siamo ripartiti. Il derby…”

Al termine della gara tra Inter-Monaco, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del difensore nerazzurro: "Per noi era fondamentale raggiungere questo obiettivo, prima di tutto per una grande autostima che ci lascia questo percorso, una grande consapevolezza. Giocare i playoff significava giocare due partite in più che poi possono pesare".