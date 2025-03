Bastoni quinto, Del Piero: “Sarà a suo agio”. Capello: “L’unica mia paura è…”

"Per me è la miglior soluzione possibile, ha un piede meraviglioso e prestanza fisica. Dimarco a volte sembra faccia l'attaccante per come sviluppa il gioco l'Inter, in fase di costruzione Bastoni dà garanzie e anche in difesa. Da esterno non è uguale che giocare da centrale, deve stare attento nella copertura, per il resto gioca con continuità ed è un asse portante dell'Inter, credo che sarà a suo agio", commenta Del Piero.