Arrivano altri estratti dell'intervista rilasciata da Alessandro Bastoni ai microfoni di Sky Sport. Il difensore dell'Inter ha raccontato anche la voglia dei nerazzurri di ripartire forte dopo le delusioni dell'ultima stagione:
Bastoni: “Quando perdi o riparti o molli. E noi vogliamo riportare l’Inter in alto. La fame…”
"Dopo le delusioni del finale di stagione l'Inter riparte molto carica. Quello che ci siamo detti all'interno dello spogliatoio è che dobbiamo assolutamente ripartire e riprendere dalle batoste che abbiamo subito nelle ultime due settimane della passata stagione. C'è grande voglia di riprendere in mano quello che abbiamo lasciato per strada e sicuramente faremo del nostro meglio quest’anno".
"C'è tanta voglia di riscatto. Abbiamo lasciato troppe cose per strada. Forse ci è mancato qualcosa l'anno scorso, ma prevalentemente dettagli. Sappiamo che lavorando su quello che abbiamo sbagliato l'anno scorso possiamo toglierci grandi soddisfazioni. La fame non è mai mancata. Quando perdi ci sono due strade, o riparti o molli. Abbiamo scelto di ripartire e di sposare ancora di più questo progetto volendo riportare in alto questi colori".
