«Guarderò la partita in tv e non allo stadio perché un impegno di lavoro me lo impedisce, ma la guarderò in tv. Non molti puntano su Inter favorita? Sottovalutano il lavoro svolto a Milano nell'ultimo periodo. E si valuta anche il momento specifico. E in questo momento gli infortuni sono un problema per il Bayern. L'Inter è in crescita, Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale e credo che questo per l'Inter debba essere l'anno che certifichi la bontà di questo lavoro giunto all'apice. È una prova del 9, è una sfortuna per entrambi incontrarsi ai quarti. Senza infortuni avrei detto 50 e 50 ma ora penso che l'Inter sia in vantaggio», ha aggiunto l'ex calciatore.