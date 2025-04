Musiala ha parlato anche del suo rientro: "Già il giorno dopo l'infortunio mi stavo allenando e stiamo rispettando i piani. Ho un grande obiettivo: il Mondiale per Club, è un torneo molto prestigioso ed è importante per il Bayern, oltre che un altro titolo internazionale da poter cogliere. Vogliamo vincerlo! E io voglio essere in campo negli Stati Uniti"