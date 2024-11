Bazzani: “L’Inter con Arsenal e Napoli può dimostrare di essere la più forte”

Inter, cosa si aspetta di capire dalle partite con Arsenal e Napoli?

"Sono due test importanti, mi aspetto di vedere l'Inter che conosciamo, quella squadra che da queste partite ritrova stimoli in più. Mi sembra che siano le partite che l'Inter vuole, per dimostrare agli altri e a se stessa, con i fatti, di essere la più forte. Non saranno sfide decisive, ma potrebbe mandare un messaggio a se stessa e al campionato che rimane la padrona se rimane sul pezzo".