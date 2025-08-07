FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bazzani: “Scudetto, sarà testa a testa Napoli-Inter. Lookman darebbe imprevedibilità”

news

Bazzani: “Scudetto, sarà testa a testa Napoli-Inter. Lookman darebbe imprevedibilità”

Lookman
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante, prevede un testa a testa per lo scudetto tra Napoli e Inter
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante, prevede un testa a testa per lo scudetto tra Napoli e Inter:

Inter Chivu
Getty Images

Inter-Napoli ancora lotta scudetto. Con Lookman chance in più per i nerazzurri?

—  

"Le variabili ci sono. Le scorie della Champions persa, i problemi del Mondiale per Club. Vedremo che impatto avrà Chivu. La squadra qualitativamente è forte, se aggiungi Lookman trovi imprevidibilità, che è mancata lo scorso anno. Il Napoli ha aumentato il livello tecnico e la consapevolezza. Sarà un testa a testa. L'Inter deve trovare entusiasmo subito, perché se inciampa potrebbe farsi infastidire da certe scorie dello scorso anno".

Bazzani: “Scudetto, sarà testa a testa Napoli-Inter. Lookman darebbe imprevedibilità”- immagine 3
Getty

Quale l'attacco migliore per l'Inter?

—  

"Se prendi Lookman, devi necessariamente far coesistere Lautaro, Lookman e Thuram, chiedendo più sacrifici ai centrocampisti. L'Inter ha sempre fatto bene giocando di manovra ma aveva pochi giocatori da uno contro uno. Mettere nel traffico Calhanoglu perderebbe di efficacia".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA