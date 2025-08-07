Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante, prevede un testa a testa per lo scudetto tra Napoli e Inter:
Bazzani: “Scudetto, sarà testa a testa Napoli-Inter. Lookman darebbe imprevedibilità”
Inter-Napoli ancora lotta scudetto. Con Lookman chance in più per i nerazzurri?—
"Le variabili ci sono. Le scorie della Champions persa, i problemi del Mondiale per Club. Vedremo che impatto avrà Chivu. La squadra qualitativamente è forte, se aggiungi Lookman trovi imprevidibilità, che è mancata lo scorso anno. Il Napoli ha aumentato il livello tecnico e la consapevolezza. Sarà un testa a testa. L'Inter deve trovare entusiasmo subito, perché se inciampa potrebbe farsi infastidire da certe scorie dello scorso anno".
Quale l'attacco migliore per l'Inter?—
"Se prendi Lookman, devi necessariamente far coesistere Lautaro, Lookman e Thuram, chiedendo più sacrifici ai centrocampisti. L'Inter ha sempre fatto bene giocando di manovra ma aveva pochi giocatori da uno contro uno. Mettere nel traffico Calhanoglu perderebbe di efficacia".
