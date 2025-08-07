Inter-Napoli ancora lotta scudetto. Con Lookman chance in più per i nerazzurri?

"Le variabili ci sono. Le scorie della Champions persa, i problemi del Mondiale per Club. Vedremo che impatto avrà Chivu. La squadra qualitativamente è forte, se aggiungi Lookman trovi imprevidibilità, che è mancata lo scorso anno. Il Napoli ha aumentato il livello tecnico e la consapevolezza. Sarà un testa a testa. L'Inter deve trovare entusiasmo subito, perché se inciampa potrebbe farsi infastidire da certe scorie dello scorso anno".