Benatia: “Chi tifo tra Inter e Psg in finale? Grande rispetto per Nasser, Marotta straordinario”

La verità è che non posso dirti di essere in grado di scegliere... Nutro molto rispetto, come tutti sapete, per Nasser (Al-Khelaïfi), e non l'ho mai nascosto. È una persona con cui avevo un rapporto prima dell'OM, ​​quando giocavo in Qatar... È una brava persona "Ho anche con me il presidente che all'epoca firmò il mio contratto con la Juve, il signor Marotta, che è una persona straordinaria. Sono stato con lui la settimana scorsa "