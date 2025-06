"Con la Norvegia ce n'erano solo due dell'Inter, erano tutti in difficoltà", ha spiegato poi Beppe Bergomi sul tracollo dell'Italia

A margine della presentazione del libro 'L'anima sociale e industriale dello sport', ha parlato anche Beppe Bergomi partendo da Chivu all'Inter:

"Ha fatto solo 10 partite, ma c'è entusiasmo, gioventù e voglia di far bene, poi vedremo che squadra gli costruiranno. Se è un vantaggio rispetto ad un altro allenatore? L'Inter non era mica la squadra più forte, la narrazione delle due squadre la portavate avanti voi ma io dicevo che da 4 anni non le ha mai avute due squadre. Avete visto quest'anno le difficoltà in attacco, a centrocampo. Il senso di appartenenza è fondamentale che ha permesso a questa Inter, con una base forte di italiani, di andare oltre, Chivu va bene ma è un rischio, ne sottolineo le qualità e umane e anche tecniche, ha sistemato il Parma che subiva tanti gol. A Parma però ti devi salvare, all'Inter devi vincere, può anche cambiare modulo, se prendi Luis Henrique, se prendi una punta veloce, un centrocampista fisico e un difensore rapido si può giocare anche a 4"

Acerbi deve rimanere? E cosa ne pensi dei nomi in entrata?

"Dipende da cosa vuoi fare, l'importante è che il difensore abbia caratteristiche diverse dagli attuali. L'Inter ora ha difensori bravi nell'uno contro uno e a costruire, se poi ti alzi e devi difendere a campo aperto diventa più difficile. Se metti in rosa uno rapido e veloce, sarebbe l'ideale per completare il reparto"

Come si recupera dal 5-0 di Monaco?

"I grandi campioni vanno sempre motivati ogni volta, dalla sconfitta deve esserci una crescita e l'Inter è sempre ripartita. Ha dei valori, non so se Inzaghi abbia chiesto Barella, Bastoni o altri giocatori, non penso, lo ritengo una persona intelligente e tendenzialmente io sono per mantenere la base di italiani, sono le cose che ti fanno andare oltre l'ostacolo perché fanno gruppo"

Mondiale per Club: sarà facile riattaccare la spina?

"Con la Norvegia ce n'erano solo due dell'Inter, erano tutti in difficoltà. L'Inter ha fatto 60 partite, non è facile. Ora c'è il Mondiale per Club e la mente è stanca, lo capisco, però sono professionisti e daranno tutto quello che possono dare. I ragazzi poi sono monitorati, riconoscono subito se stanno bene o male, ci sono tecnologie all'avanguardia, vedremo, sicuramente daranno il massimo"