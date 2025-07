Intercettato dalla Gazzetta dello Sport al Giffoni Film Festival, Beppe Bergomi ha parlato dell'Inter in vista della nuova stagione

Gianni Pampinella Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 20:13)

Intercettato dalla Gazzetta dello Sport al Giffoni Film Festival, Beppe Bergomi ha parlato dell'Inter in vista della nuova stagione. "Chivu? È un ragazzo che conosco. Non facciamoci ingannare dal suo modo di essere, nel senso sempre molto gentile, disponivile. È un ragazzo che ha carattere, è un ragazzo che ha vinto tutto con l'Onter e non vinci per caso, devi avere carattere. Certo, è un impegno difficile per un ragazzo che ha fatto solo 13 partite in Serie A. Ha un impegno arduo, però se l'hanno scelto ha le qualità morali e tecniche per poter far bene".

"La famiglia dell'Inter lo proteggerà, sono fiducioso. Leoni? Non faccio nomi, ma dico la caratteristica che servirebbe in difesa all'Inter, ha bisogno di un difensore veloce sui 50 metri. I difensori dell'Inter sono bravi nelle letture, in impostazione, ma la velocità in campo aperto difetta un po'. Leoni è un 2006, sicuramente è un grande giocatore ed è un investimento per il futuro. Penso che l'Inter quest'anno può fare mercato anche senza vendere qualcuno, Inzaghi un po' di soldi in cassa li ha portati".

"Lookman? Un giocatore che dribbla è importante. Lookman ti comporta un cambiamento di sistema e in un cambiamento di sistema diventano importante i due mediani se tieni la difesa a tre. I giocatori che sono usciti dall'Atalanta hanno sempre fatto un po' fatica, magari non è il caso di Lookman che è un giocatore di personalità, ma non dimentichiamoci che San Siro pesa. Però come scelta tecnica è giustissima".

(Gazzetta dello Sport)