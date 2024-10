"L'atteggiamento dell'Inter è corretto. L'anno scorso sbloccava quasi subito le partite, poi andava in gestione. Quando hai un doppio vantaggio, non credo sia necessario andare dall'altra parte e concedere poi campo agli avversari. Inzaghi sul 4-2 non annusava il pericolo. La difesa dell'Inter è forte, ma in campo aperto fa più fatica".