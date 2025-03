Non nascondiamoci: contro il Bayern l’Inter non è favorita. Kompany ha giocatori forti nell’uno contro uno che possono mettere in difficoltà i nerazzurri. Il Feyenoord ha provato a fare lo stesso coi velocisti, vedi all’andata con Osman o martedì con Sliti. L’Inter è una squadra forte fisicamente, ma in campo aperto, con giocatori così, soffre parecchio. E il Bayern ne ha a bizzeffe: Musiala, Sané, Coman. Il punto a sfavore dell’Inter è lo squilibrio in campionato. Il Bayern ha 8 punti di vantaggio sul Leverkusen, nelle due partite prima di sfidare i nerazzurri schiererà le riserve. L’Inter invece no, non può permetterselo. Dovrà pensare anche al campionato. In ogni caso mi aspetto molto dalle punte, Lautaro e Thuram. Per scardinare una difesa tosta e fisica come quella del Bayern servono i gol, e l’Inter ne ha tanti nelle corde. Poi occhio a Mkhitaryan e Calhanoglu. L’arma di Inzaghi è sempre stata il gioco. Dovranno avere il coraggio e l’ambizione di andare a palleggiare in faccia ai bavaresi, nel loro stadio: questo il segreto per poterli battere. Uscire dalla pressione e controllare il gioco. Nel Bayern ci sono Musiala e soprattutto Kane, che ha già segnato 32 gol e siamo a marzo.