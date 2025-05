"Napoli-Genoa è stata una gara strana, per certi versi illeggibile, ma ha cambiato il “sentimento” dell’intero campionato. L’Inter è tornata emotivamente in ballo e adesso può succedere di tutto: per questo Inzaghi fa bene a crederci per davvero. È impossibile dire con esattezza cosa succederà in questa giornata, ma è normale pensare che il Napoli sia favorito per il successo finale. In ogni caso, sarà un turno imprevedibile per tutti, soprattutto per la squadra di Conte, e non è detto sia decisivo. Io ho sempre visto nel Napoli una grande squadra quando doveva vincere o recuperare da un momento di difficoltà, come nelle partite che la capolista ha fatto contro la Juventus e l’Inter.