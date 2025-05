Beppe Bergomi è intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso del post partita di Torino-Inter, gara valida per la 36ª giornata di Serie A e vinta dai nerazzurri per 2-0.

"Quella dell'Inter è stata una partita seria, approcciata bene. La posizione di Zalewski, che poi abbiamo visto essere stato premiato come migliore in campo, ha dato qualche problema al Torino e lui l’ha sfruttata molto bene. il Toro in fase difensiva utilizza gli accoppiamenti e costringeva molto Ricci a uscire da quella parte quando non c’è stato lui con Gineitis se invece è orientato molto bene. Ha fatto un gran gol, poi da quando è cominciato il temporale, la partita si è un po’ più sporcata. Difatti, Martinez ha fatto una parata straordinaria su Che Adams ed è stato molto bravo. Il Toro poteva pareggiare, poi nel secondo tempo con i cambi ha trovato il goal del 2-0 ed è andato un po’ in gestione rischiando qualcosa ma avendo tante opportunità per fare il terzo gol".