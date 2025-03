"Io non lo so se l’Inter riuscirà a fare il Triplete, perché i tempi sono cambiati. Il campionato è molto competitivo, però mi piace che questa squadra non molli nessuna competizione, anche col rischio di perdere tutto". Così Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell’Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.