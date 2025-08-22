Adrián Bernabé, numero 10 del Parma, cresciuto nel Barcellona, ha parlato in un'intervista a La Repubblica e ha raccontato della sua storia. Nel 2021 ha avuto paura di non poter più giocare perché gli è stata riscontrata un'anomalia cardiaca. «Certo che ho avuto paura di non poter più giocare. Di colpo il futuro, la carriera e il piacere di giocare non sono più certezze. È successo a González del Lecce, Eriksen, Bove. Storie simili ma diverse. Io ho solo avuto la fortuna di avere una diagnosi prima di stare male». «Ero appena arrivato al Parma. Club e compagni mi hanno aiutato a superare i primi momenti, i più duri. Non avevo ancora firmato ma già mi sentivo in famiglia», ha aggiunto.
Bernabé: “Chivu, impatto fortissimo al Parma. Merita l’Inter”
«Come ho scelto Parma? Seguii Maresca, che mi allenava al Manchester City. E grazie a un segno del destino: nei giorni della scelta ero a Minorca, in vacanza con amici. In spiaggia c’erano solo due famiglie. Uno dei padri aveva il borsone del Parma. Chiamai subito il mio procuratore. Cosa mi ha insegnato Guardiola nei due anni al City? La tattica, la posizione. Mi sono allenato con alcuni dei giocatori più forti del mondo».
L'impatto di Chivu—
E al Parma nella scorsa stagione il centrocampista ha incontrato Cristian Chivu che dalla panchina gialloblù è passato nell'ultima parte della stagione prima della chiamata della sua Inter: «Ha avuto un impatto fortissimo, dovevamo salvarci. Ha compattato il gruppo, ci ha capiti come persone e come calciatori. Merita l’Inter, gli auguro ogni bene», ha detto a proposito della sua esperienza con l'attuale allenatore nerazzurro.
