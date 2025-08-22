Bernabé: “Chivu, impatto fortissimo al Parma. Merita l’Inter”

Adrián Bernabé, numero 10 del Parma, cresciuto nel Barcellona, ha parlato in un'intervista a La Repubblica e ha raccontato della sua storia. Nel 2021 ha avuto paura di non poter più giocare perché gli è stata riscontrata un'anomalia cardiaca. «Certo che ho avuto paura di non poter più giocare. Di colpo il futuro, la carriera e il piacere di giocare non sono più certezze. È successo a González del Lecce, Eriksen, Bove. Storie simili ma diverse. Io ho solo avuto la fortuna di avere una diagnosi prima di stare male». «Ero appena arrivato al Parma. Club e compagni mi hanno aiutato a superare i primi momenti, i più duri. Non avevo ancora firmato ma già mi sentivo in famiglia», ha aggiunto.