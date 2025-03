E il Napoli?

«E' la squadra che può dare più fastidio all'Inter insieme all'Atalanta che senza coppe ha un valore aggiunto. Se la giocheranno fino alla fine a meno che l'Inter non stacchi tutte, ma mi sembra difficile pensare che possa accadere visto che i nerazzurri sono molto focalizzati sulla Champions. E poi il Napoli ha Conte... E' un allenatore di un'altra categoria. L'ho avuto solo all'Europeo 2016 ma mi è bastato. Quello che riesce a darti Conte l'ho visto dare da pochi altri allenatori. Sia a livello tattico, ma soprattutto a livello umano. Riesce a tirarti fuori quello che hai dentro e si fa seguire in tutto e per tutto. Sa toccare delle corde che altri allenatori non fanno. La sua capacità è innanzitutto umana. Se ti dice di buttarti giù da un ponte, lo fai. Ti tira fuori l'anima»