Bernardo Silva non ci sta. Il portoghese ha risposto duramente a chi critica i giocatori del Manchester City additando la brutta stagione degli inglese meramente a una questione anagrafica. "Dimmi, quale giocatore? Dammi i nomi. Sono persone che non capiscono il gioco. Io ho 30 anni, Kovacic ha 30 anni. Non stai parlando di ragazzi che hanno 36 anni. Quindi abbiamo fatto sei mesi brutti o quattro mesi brutti e dal nulla diventiamo vecchi, non siamo abbastanza bravi? Nelle ultime otto stagioni, abbiamo vinto sei Premier League e per quattro mesi brutti, diventiamo vecchi?".