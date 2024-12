Intervistato da Prima Pagina Mazara, Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così del momento della squadra nerazzurra: "L'Inter di adesso è favolosa. Dobbiamo ringraziare Inzaghi e Marotta che stanno tenendo in piedi questa squadra e società in un modo straordinaria. Facciamo acquisti a costo zero e poi valgono 40-50: stiamo facendo molto bene.