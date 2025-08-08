Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni ha parlato della lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 19:46)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore argentino sono tre le squadre in pole. "Mi piace il Milan con Allegri in panchina, sta lavorando bene e credo possa giocarsela con l’Inter, altra favorita nonostante il cambio di allenatore da Simone Inzaghi a Chivu, e naturalmente con il “mio” Napoli. Per lo scudetto credo sia una corsa a tre fra di loro. Al momento non vedo altre pretendenti".

E la Juventus? — «Sono diversi anni che sono fuori dal vertice e credo che possano provare a rientrare, ma comunque vedo la Juve dietro a Milan, Inter e Napoli».

La squadra di Antonio Conte però avrà anche gli impegni nelle Coppe. Cambia qualcosa? — «Non credo perché hanno fatto acquisti giusti e si sono rafforzati. Fossi in loro, nella stagione che sta per iniziare, punterei di più sulla Champions».

Lei è sempre legato a Firenze? — «Moltissimo. Per l’amore che ho per la città, auguro lo scudetto però già un posto in Champions sarebbe bellissimo. Farebbe felice anche uno dei miei nipoti che si chiama Dante, in onore del sommo poeta Alighieri, ed è tifosissimo della Fiorentina. Se invece l’Inter vincesse lo scudetto, sarebbe felicissimo un altro mio nipote, Benjamin, pazzo da sempre per Lautaro Martinez e grande nerazzurro. Dopo aver pianto per la Champions, vuole tornare a vincere».

(Gazzetta dello Sport)