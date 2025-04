Intervistato da Libero, Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex tecnico Inzaghi dipende dai centrocampisti. "Spareggio? Potrebbe essere il secondo della storia dopo Inter-Bologna del 1964 ma lo sport e il calcio non danno mai certezze. Puoi allenare al meglio, stare sempre in testa e poi, in pochi minuti di una partita, vedere stravolti i tuoi piani".