Intervistato da Il Mattino, Ottavio Bianchi ha parlato del Napoli. Gli azzurri oggi saranno impegnati sul campo del Como, una gara da non sottovalutare. "Tutti già sembrano avere la testa all’Inter? Mi sembra che i punti in palio siano gli stessi anche domani, ovvero tre. Mi ha aiutato molto questa lezione napoletana: da calciatore, il lunedì prima della gara con la Juve o con l’Inter guardavo Zoff, Sivori, Altafini, Juliano che iniziavano a darsi da fare in allenamento e allora capivo che quei grandi attori stavano preparandosi per l’entrata in scena. Capitava che al San Paolo vincevamo quasi sempre contro le big, poi andavano in casa delle piccole e le prendevamo già la domenica dopo. E gli scudetti andavano dalle parti di chi, invece, magari vinceva con il minimo scarto in casa della Spal, del Vicenza o del Venezia. E quando diventai allenatore del Napoli, fu la prima lezione che spiegai ai calciatori".